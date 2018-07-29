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Узбекистанцы начали участие в конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Тема:
Международные армейские игры-2018 (8)
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Команда Узбекистана, участвующая в IV Армейских Международных играх, возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтила их память минутой молчания

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В субботу, 28 июля, в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-Герой" состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", в котором принимают участие команды из 18 стран.

Об этом сообщает пресс-центр АрМИ-2018.

© Sputnik / Денис Абрамов
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В торжественных мероприятиях приняли участие команды стран-участниц конкурса, командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны и приглашенные гости.

Обращаясь к участникам соревнований, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания.

Конкурс "Снайперский рубеж" проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа.

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В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран, среди которых участвуют команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан, Республики Зимбабве, Республики Марокко, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Народной Республики Бангладеш, Сирийской Арабской Республики.

Тема:
Международные армейские игры-2018 (8)



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