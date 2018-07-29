20:49 29 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск

Не мешайте людям спать: мотоциклистов в Узбекистане предупредило ГУВД

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0

ГУВД предупредило любителей "рычащей" мототехники о недопустимости ночных гонок

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента было вынуждено отреагировать на многочисленные жалобы столичных жителей в адрес мотоциклистов, которые нарушают спокойствие граждан.

"В ГУВД города Ташкента регулярно поступают жалобы от жителей столицы, которым рев моторов ваших мотоциклов мешает спать", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что чаще всего обращаются с жалобами матери маленьких детей, пожилые люди и те, кто заботится о своих тяжело больных родственниках.

© Sputnik .
По Шелковому пути на мотоциклах: в Ташкенте встретили мотопробег

"Уважайте других людей, считайтесь с их интересами и правом на спокойный отдых и здоровый сон", - обращается ГУВД на своей странице к любителям "рычащей" мототехники.

Ведомство убедительно просит мотоциклистов не устраивать в вечернее и тем более в ночное время гонок и групповой езды по улицам города.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века
Танковый балет: тяжелые Т-80 куржатся под Лебединое озеро
Танковый балет: тяжелые Т-80 кружатся под "Лебединой озеро" на АрМИ-2018
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054