Не мешайте людям спать: мотоциклистов в Узбекистане предупредило ГУВД

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента было вынуждено отреагировать на многочисленные жалобы столичных жителей в адрес мотоциклистов, которые нарушают спокойствие граждан.

"В ГУВД города Ташкента регулярно поступают жалобы от жителей столицы, которым рев моторов ваших мотоциклов мешает спать", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что чаще всего обращаются с жалобами матери маленьких детей, пожилые люди и те, кто заботится о своих тяжело больных родственниках.

"Уважайте других людей, считайтесь с их интересами и правом на спокойный отдых и здоровый сон", - обращается ГУВД на своей странице к любителям "рычащей" мототехники.

Ведомство убедительно просит мотоциклистов не устраивать в вечернее и тем более в ночное время гонок и групповой езды по улицам города.