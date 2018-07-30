Узбекистанцы стали вторыми в конкурсе с гаубицами на АрМИ 2018

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекские военные заняли второе место по итогам первого этапа конкурса "Мастер-оружейник" в дисциплине "буксировка гаубицы". На первом месте хозяева полигона — команда Пензенского артиллерийского инженерного института, а замкнули тройку лидеров казахстанцы, сообщает пресс-центр IV Армейских международных игр.
Военнослужащим предстояло в экстремальных условиях отбуксировать поврежденную 122-мм гаубицу "Д-30А" с условного фронта на ремонтную базу и выполнении восстановление орудия для приведения его в рабочее состояние.
Маршрут протяженностью 4 километра состоял из сложных участков, в том числе водную преграду, курган, косогор, а также зараженные участки местности. Секундомер для команд останавливался только после выполнения контрольного выстрела из гаубицы.
Соревнования продлятся до 5 августа. Командам еще предстоит определить лучших оружейников по ремонту зенитных установок и реактивных систем залпового огня, а также принять участие в комплексных эстафетах.
В этом году Узбекистан принимает участие в 13 видах Армейских игр.