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Участники команд в дисциплине Мастер-оружейник на АрМИ-2018

Узбекистанцы стали вторыми в конкурсе с гаубицами на АрМИ 2018

Пресс-центр Армейских международных игр
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (9)
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Конкурс по ремонту и эвакуации с условного фронта 122-миллимитровой гаубицы проходил в рамках дисциплины "Мастер-оружейник" в Пензенской области. Соревнования в этой номинации продлятся до 5 августа.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекские военные заняли второе место по итогам первого этапа конкурса "Мастер-оружейник" в дисциплине "буксировка гаубицы". На первом месте хозяева полигона — команда Пензенского артиллерийского инженерного института, а замкнули тройку лидеров казахстанцы, сообщает пресс-центр IV Армейских международных игр.

Военнослужащим предстояло в экстремальных условиях отбуксировать поврежденную 122-мм гаубицу "Д-30А" с условного фронта на ремонтную базу и выполнении восстановление орудия для приведения его в рабочее состояние.

Маршрут протяженностью 4 километра состоял из сложных участков, в том числе водную преграду, курган, косогор, а также зараженные участки местности. Секундомер для команд останавливался только после выполнения контрольного выстрела из гаубицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Узбекистанцы начали участие в конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ
В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество сборных - шесть. На пензенский полигон вышли представители России, Китая, Казахстана, Ирана, Армении и Узбекистана.

Соревнования продлятся до 5 августа. Командам еще предстоит определить лучших оружейников по ремонту зенитных установок и реактивных систем залпового огня, а также принять участие в комплексных эстафетах.

В этом году Узбекистан принимает участие в 13 видах Армейских игр.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (9)
Теги:
Узбекистан, военные



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