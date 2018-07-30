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Студенты в университете

Университет Вебстера запускает в Узбекистане программу TESL

© UIT
Общество
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Университет Вебстера начинает в 2018-2019 учебном году реализацию своих академических программ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Около 100 студентов будут приняты на программу TESL (обучение английскому как второму языку), которую в этом году открывает американский Университет Вебстера.

В Сент-Луисе (штат Миссури) в рамках визита делегации руководителей вузов Узбекистана подписано соглашения о сотрудничестве с университетом Вебстера, предусматривающее условия учреждения его филиала в Ташкенте, в том числе запуск совместно с Узбекским государственным университетом мировых языков программы TESL (обучение английскому как второму языку) с сентября.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
В Ташкенте филиал Университета Вебстера заработает с сентября 2018 года

Согласно договоренностям, около 100 студентов, начиная с 2018—2019 учебного года, смогут получить образование в сфере преподавания английского языка. В условиях особого спроса на квалифицированных преподавателей английского языка выпускники программы смогут получить достойную позицию во многих вузах, колледжах и языковых школах, в том числе зарубежных.

"Мы всецело поддерживаем программу реформ в Узбекистане, направленную на подготовку высококвалифицированных кадров в стране, и наш университет готов участвовать в данном процессе", — отметила президент Университета Вебстера Элизабет Стробл.

По мнению вице-президента Университета Вебстера Джулиана Шустера, успешная реализация программы TESL и апробирование онлайн-обучения по программам в области компьютерных технологий и бизнес-администрирования позволят обеспечить полноценное вхождение Университета Вебстер на образовательный рынок Узбекистана.

Университет Вебстера станет первым американским вузом, открывающим свое представительство в Узбекистане.




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