Свобода гаджетов: узбекским адвокатам  разрешили проносить компьютеры в суд

Соответствующие изменения внесли в Инструкцию о порядке обеспечения судебных процессов и их участников.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Адвокатам в Узбекистане разрешили проносить мобильные телефоны и компьютеры в зал суда, говорится в поправках к Инструкции о порядке обеспечения безопасности судов, судебных процессов и их участников.

Эти меры приняты для повышения качества работы защитников и более комфортных ее условий, а также при строгом соблюдении статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса. Изменения внесены 26 июля.

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Исключение – закрытые судебные заседания, а также звукозапись, фотографирование, киносъемка, которые возможны только с разрешения председателя.

При этом трансляция судов в средствах массовой информации теперь осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, раньше это мог разрешить председатель.

В мае адвокатам в Узбекистане разрешили встречаться со своими подзащитными в комнатах без аудио- и видеонаблюдения и в отсутствии посторонних. Соответствующие меры были внесены в указ "О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению полномочий адвокатов".