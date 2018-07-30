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Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка

В полицию Нью-Йорка впервые взяли на работу узбекистанку

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Садокат Максудова закончила курс обучения в академии, сдала экзамен и получила официальное звание.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Ряды полиции США пополнились уроженкой Узбекистана Садокат Максудова, сообщает Uz24.uz.

Новая сотрудница правоохранительных органов закончила 6-месячные курсы в академии, сдала экзамен и получила официальное звание.

Девушка родилась в Бухарской области, в Штаты переехала в 2009 году, сейчас живет в районе Статен-Айленд вместе с родителями.

Работа в полиции была ее мечтой с детства, и Садокат предпочла оставить обучение медицине и поступить в академию. Предварительно узбекистанка прошла кадетские курс, итоговое испытание она прошла с результатом в 98 баллов. После выпускного ее зачислили в штат. Молодого специалиста, кроме родителей, поддерживали дедушка с бабушкой, которые специально приехали из Узбекистана.

Это первый случай в истории.

Теги:
Обучение, Нью-Йорк, Полиция



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