Визажист Гоар Аветисян отменила встречу с поклонниками в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Известный визажист Гоар Аветисян отменила встречу с фанатами в Ташкенте "по техническим причинам".

Девушка посещает Узбекистан уже не в первый раз. В этот приезд она уже успела провести в столице платный мастер-класс, который собрал аншлаг. По словам Аветисян, ее пришли послушать около 300 человек. Визажист предложила своим поклонникам провести и бесплатную встречу, которую позже отменила.

Instagram Гоар Аветисян отменила встречу с поклонниками

"Друзья, Ташкент, по техническим причинам встречи не будет", - написала девушка на своей странице в Instagram. Она пояснила, что встреча отменена из-за того, что у нее и ее команды помощников поменялись планы и не осталось свободного времени.

"10 часов мастер-класса и шоу, 2 часа фотосессии, итого 12 часов на ногах в режиме нон-стоп и на сцене. Как думаете, я могу сегодня ходить?", - добавила Аветисян.

Ранее Гоар Аветисян опубликовала на своей странице негативный отзыв о качестве обслуживания в одном из ресторанов Ташкента.

Напомним, это второй визит в Узбекистан популярной визажистки, на страницу которой в Instagram подписаны более 5 миллионов человек. Гоар Аветисян специализируется на преображениях своих героинь с помощью косметики. Часто она помогает измениться девушкам с проблемной кожей или очень необычной внешностью.