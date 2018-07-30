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Самаркандский городской полигон твердых бытовых отходов в поселке Сулим

Загон для свиней: в Самарканде пообещали модернизировать мусорный полигон

© Самаркандский вестник / Анастасия Павленко
Общество
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Как заявил начальник эксплуатационного отдела "Мароканд обох" Шохрух Садиков, проект запустят уже в августе.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Общественники Самарканда обратили внимание на некачественную работу мусорного полигона, сообщает "Самаркандский вестник".

Недовольство местных жителей и администрации вызывают неправильная упаковка мусора – без изоляции и слоев, недостаточная санитарно-эпидемиологическая безопасность, сильный резкий запах, а также выгон свиней.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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По словам начальника эксплуатационного отдела государственного унитарного предприятия "Мароканд обох" Шохруха Садикова, специалисты намерены в ближайшее время заняться решением этих проблем.

В августе стартует узбекско-французский проект "Модернизация управления твердыми бытовыми отходами в городе Самарканде". Он направлен на дальнейшее совершенствование системы сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов, а также общее улучшение санитарного и экологического состояния.

Кроме того, власти планируют организовать отдельный загон для свиней.

Соглашение о реализации программы по модернизации полигона было подписано с Французским агентством развития 19 декабря 2016 года. Региону в Узбекистане выделили кредит на сумму 23,5 миллиона евро, вклад республики составляет 5,6 миллиона евро.

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Теги:
проект, Самарканд, мусор



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