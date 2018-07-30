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От синей лавочки до большой резиновой утки: зачем городу арт-объекты

© AFP 2018 / Wang Zhao
Общество
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Специалисты института "Стрелка" пояснили, кто должен регулировать появление в городе арт-объектов, и чем могут помочь местные жители.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Арт-объекты могут менять жизнь в городах, но элементы уличного искусства в городах нужно обязательно обсуждать с жителями, заявили Sputnik в институте "Стрелка".

Пользователи соцсетей в последнее время бурно обсуждали арт-объекты, установленные в центре Ташкента. Например, горожан удивили ярко-красные фигуры лебедей, появившиеся в парках и скверах столицы. Другой сомнительный объект - часы напротив гостиницы Россия, копирующие мемориал 9/11, власти города оперативно убрали.

Новые арт-объекты в Ташкенте
© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры
Малые архитектурные формы — это элементы городской среды с собственной простой функцией, которые дополняют окружающий контекст, пояснили в "Стрелке". К ним относятся скамейки, ограды, беседки, светильники, урны, скульптуры, питьевые фонтанчики и многое другое. Архитектурные формы должны быть удобными и долговечными, обеспечивать безопасность и комфортность пространства, поэтому им лучше быть нейтральными, так как синяя лавочка, зеленая урна и красный фонарь точно будут спорить между собой.

Но часто малые архитектурные формы становятся паблик-артом — объектами искусства в городской среде, которые взаимодействуют с пространством и горожанами. Многие города целенаправленно работают с паблик-артом, потому что такие объекты повышают привлекательность пространства. Например, в 2016 году на севере Италии построили инсталляцию "Плавучий пирс". На желтые пешеходные тропы на поверхности озера Изео съезжались посмотреть и местные жители, и туристы.

Плавучий пирс — желтые пешеходные тропы на поверхности озера Изео
© Facebook / Marco Garito
"Плавучий пирс" — желтые пешеходные тропы на поверхности озера Изео

Кроме того, есть арт-объекты, которые несут не только эстетическую нагрузку, но и обращают внимание на какую-то проблемную тему. Так, на Триеннале современного искусства, которое сейчас проходит в Брюгге (Бельгия), появилась инсталляция "Небоскреб" или как его еще называют "кит из Брюгге)" — скульптура огромного млекопитающего, выполненная из пяти тонн пластикового мусора, собранного в водах Тихого океана.

Инсталляция Небоскреб (кит из Брюгге) — скульптура огромного кита, выполненная из пяти тонн пластикового мусора, собранного в водах Тихого океана
© Facebook / Dominic Broadley
Инсталляция "Небоскреб (кит из Брюгге)" — скульптура огромного кита, выполненная из пяти тонн пластикового мусора, собранного в водах Тихого океана

Надежда Косарева
© Foto : Из личного архива Надежды Косыревой
Косарева: арт-объекты в городах не должны скрывать истинные памятники
Во многих городах развитием паблик-арта занимаются специально созданные институции. Они курируют размещение МАФ в городе: рассматривают заявки художников и скульпторов, дают разрешения, выделяют финансирование. Так, в Торонто работает комитет по граффити, экспертная группа по паблик-арту есть в Сиднее, комитет по паблик-арту существует в Женеве. Часто между заказчиком в лице городской администрации или специального фонда, который выдает разрешения, и исполнителями есть куратор. Он взаимодействует с художниками и местными жителями, и при этом контролирует качество. В противном случае могут случиться курьезы: как, например, с восьмиметровой скульптурой "Мэрилин навсегда" в Чикаго, где Мэрилин Монро никогда не жила.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Скульптура "Мэрилин навсегда" в Чикаго

Элементы уличного искусства нужно обязательно обсуждать с жителями, уверены эксперты "Стрелки". Художникам следует учитывать их замечания и предложения при доработке концепции. В Санкт-Петербурге сейчас все официально размещаемые граффити на стенах обязательно согласовываются с жителями дома. Еще один пример: инсталляции в районе Сарыарка в Астане (Казахстан), над которыми художники работали совместно с местными художниками и жителями окрестных домов.

Скульптуры из проволоки
CC0 / pixabay
Я художник — я так вижу, или Самые странные арт-объекты в мире
Арт-объекты могут быть универсальными, и одинаково хорошо сочетаться со средой Нью-Йорка, Торонто или Москвы. Например, гигантская желтая утка голландского скульптора Флорентина Хофмана несколько месяцев путешествовала по десяткам городов и стран. Но, как правило, арт-объект все же проектируется для конкретного места с учетом локальных особенностей.

Как пояснили в "Стрелке", часто малые архитектурные формы устанавливаются в городе только на время. Это оберегает пространство от переизбытка паблик-арта. Город или его часть не должны превращаться в кладбище арт-объектов, как это было с территорией парка "Музеон" в Москве в 1990-е годы.

Арт-объекты могут менять жизнь в городах. Знаменитая надпись в Перми "Счастье не за горами" стала одним из главных символов и элементов идентичности города.

Инсталляция Счастье не за горами на набережной Камы в Перми
© Sputnik / Алексей Филиппов
Инсталляция "Счастье не за горами" на набережной Камы в Перми

Институт "Стрелка" — некоммерческое образовательное учреждение, которое с 2009 года занимается образовательно-просветительской деятельностью в сфере городского развития, объединяя международную экспертизу и российский опыт. 

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