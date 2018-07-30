Зачем в городе нужна синяя лавочка и большая резиновая утка

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Арт-объекты могут менять жизнь в городах, но элементы уличного искусства в городах нужно обязательно обсуждать с жителями, заявили Sputnik в консалтинговом бюро "Стрелка".
Пользователи соцсетей в последнее время бурно обсуждали арт-объекты, установленные в центре Ташкента. Например, горожан удивили ярко-красные фигуры лебедей, появившиеся в парках и скверах столицы. Другой сомнительный объект - часы напротив гостиницы Россия, копирующие мемориал 9/11, власти города оперативно убрали.
Но часто малые архитектурные формы становятся паблик-артом — объектами искусства в городской среде, которые взаимодействуют с пространством и горожанами. Многие города целенаправленно работают с паблик-артом, потому что такие объекты повышают привлекательность пространства. Например, в 2016 году на севере Италии построили инсталляцию "Плавучий пирс". На желтые пешеходные тропы на поверхности озера Изео съезжались посмотреть и местные жители, и туристы.
Кроме того, есть арт-объекты, которые несут не только эстетическую нагрузку, но и обращают внимание на какую-то проблемную тему. Так, на Триеннале современного искусства, которое сейчас проходит в Брюгге (Бельгия), появилась инсталляция "Небоскреб" или как его еще называют "кит из Брюгге)" — скульптура огромного млекопитающего, выполненная из пяти тонн пластикового мусора, собранного в водах Тихого океана.
Элементы уличного искусства нужно обязательно обсуждать с жителями, уверены эксперты "Стрелки". Художникам следует учитывать их замечания и предложения при доработке концепции. В Санкт-Петербурге сейчас все официально размещаемые граффити на стенах обязательно согласовываются с жителями дома. Еще один пример: инсталляции в районе Сарыарка в Астане (Казахстан), над которыми художники работали совместно с местными художниками и жителями окрестных домов.
Как пояснили в "Стрелке", часто малые архитектурные формы устанавливаются в городе только на время. Это оберегает пространство от переизбытка паблик-арта. Город или его часть не должны превращаться в кладбище арт-объектов, как это было с территорией парка "Музеон" в Москве в 1990-е годы.
Арт-объекты могут менять жизнь в городах. Знаменитая надпись в Перми "Счастье не за горами" стала одним из главных символов и элементов идентичности города.
КБ "Стрелка" предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области комплексных городских решений и пространственного планирования. В структуру компании входят Центр городской антропологии, Центр городской экономики, Центр GIS-исследований. Бюро выступает в качестве связующего звена между государством, бизнесом и горожанами, способствуя созданию наиболее эффективных решений для развития городов.