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Беременная, архивное фото

Поправки в закон разрешат суррогатное материнство в Узбекистане

CC0 / Pixabay
Общество
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В документе сказано, что суррогатная мать не может отказаться от передачи ребенка лицам, заключившим с ней договор.

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Законопроект об охране репродуктивного здоровья граждан, определяющий нормы суррогатного материнства, планируют утвердить в Узбекистане.

Соответствующий документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Законопроект планируется передать в парламент в сентябре. В настоящее время суррогатное материнство в Узбекистане не регулируется нормативными и законодательными актами.

"Суррогатными матерями могут быть женщины, психически и соматически здоровые, в возрасте 22 года и старше, имеющие собственного здорового ребенка", - говорится в тексте документа.

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Законом вводится определение понятия "суррогатное материнство", а также отдельная статья, рассматривающая указанную репродуктивную технологию. При этом женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в республике, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга.

Суррогатная мать не имеет права отказаться от передачи рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор, а также не может одновременно быть донором яйцеклетки. Порядок и условия проведения программы суррогатного материнства будут определяться министерством здравоохранения, указывается в законопроекте.




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