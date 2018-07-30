Поправки в закон разрешат суррогатное материнство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Законопроект об охране репродуктивного здоровья граждан, определяющий нормы суррогатного материнства, планируют утвердить в Узбекистане.
Соответствующий документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.
Законопроект планируется передать в парламент в сентябре. В настоящее время суррогатное материнство в Узбекистане не регулируется нормативными и законодательными актами.
"Суррогатными матерями могут быть женщины, психически и соматически здоровые, в возрасте 22 года и старше, имеющие собственного здорового ребенка", - говорится в тексте документа.
Суррогатная мать не имеет права отказаться от передачи рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор, а также не может одновременно быть донором яйцеклетки. Порядок и условия проведения программы суррогатного материнства будут определяться министерством здравоохранения, указывается в законопроекте.