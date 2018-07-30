Пресс-секретарь: состояние здоровья Кобзона стабильно

По словам Варвары Виноградовой, никаких изменений в худшую сторону нет.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья народного артиста, сообщает РИА Новости.

По словам Варвары Виноградовой, он стабилен, никаких изменений в худшую сторону нет.

Ранее сообщалось о госпитализации Кобзона, в субботу СМИ писали, что певцу стало хуже и он впал в кому.

Сестра артиста Гелена опровергла эту информацию в комментарии для телеканала Russia Today.

Как рассказала журналистам супруга Нелли Кобзон, в больнице его навещала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Также скорейшего выздоровления пожелал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Здоровье легендарного певца стало вызывать опасения медиков более 10 лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон – советский и российский исполнитель, народный артист Советского союза. Он записал порядка 3 тысяч песен, считается почетным гражданином более 20 городов России и стран СНГ.