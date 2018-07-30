Борьба с незаконными браками в Узбекистане продолжается

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Более 12 тысяч семей в Узбекистане живут без официального брака, сообщает УзА со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана Танзилю Нарбаеву.

"После вмешательства комитета женщин более пяти тысяч браков были зарегистрированы в органах ЗАГСа", – заявила вице-премьер.

Законодательно гражданский или религиозный брак в Узбекистане не запрещены. Однако за полигамию в Уголовным кодексе предусматрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

© Sputnik / Владимир Вяткин Многоженство в Узбекистане будет преследоваться по закону

Отношения с несколькими женами нередко оформляются посредством мусульманского обряда "никах".

"У некоторых богатых людей есть несколько жен. Некоторые случаи зарегистрированы официально [несмотря на незаконность], а другие – с помощью обряда, который тайно выполняют имамы", - отметила представительница женского комитета Узбекистана в Ташкенте Надира Азизова.

О намерении ввести уголовную ответственность для религиозных деятелей, освящающих, подобные обряды в Узбекистане заявляли еще в 2017 году. Президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроект, который позволит эффективно бороться с многоженством и отметил, что контроль за этим явлением необходимо усилить в интересах детей, рожденных вне брака, которые лишаются многих прав, предоставленных государством, не чувствуют себя полноценными членами общества.