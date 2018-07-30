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Переход на улице Амира Темура напровти кинотеатра Казахстан

На проспекте Амира Темура стартовал первый этап реконструкции

Sputnik
Общество
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До 15 августа часть проезжей части в Ташкенте закрыли для движения транспорта.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Первый этап реконструкции проспекта Амира Темура, реализуемый конструкторским бюро "Стрелка", стартовал в Ташкенте, сообщает пресс-служба хокимията.

Часть проезжей части от улицы Осиё до Малой кольцевой дороги закрыли для движения транспорта до 15 августа. Это решение Кабинет министров одобрил на выездном заседании.

© AFP 2018 / Wang Zhao
Зачем в городе нужна синяя лавочка и большая резиновая утка

В рамках проекта власти города намерены полностью изменить внешний вид проспекта – расширить тротуары, добавить парковочные места и велодорожки. Также на проспекте высадят новые деревья, а вблизи станций метро должны появиться небольшие площади, лавочки, урны и новое освещение.

Ранее специалисты института "Стрелка" рассказали Sputnik Узбекистан об особенностях восприятия жителями арт-объектов в городе.

По словам специалистов, они могут менять жизнь в урбанистическом пространстве, но элементы уличного искусства нужно обязательно обсуждать с горожанами.

В 2018 году "Стрелка" занялась формированием городской среды в Ташкенте. Бюро, разработавшее знаменитый парк "Зарядье" в Москве, намерено преобразить общественные пространства столицы.

В начале июля организация запустила образовательную программу "Ташкент любит тебя". Реконструкция проспекта Амира Темура – первая пилотная программа "Стрелки" в Узбекистане.

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Теги:
Дорожное движение, благоустройство, город, реконструкция



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