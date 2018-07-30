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Школьники во время перемены, архивное фото

Министерство образования предлагает иностранцам открывать частные школы

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Министерство готовит проекты нормативно-правовых актов, которые обеспечат привлекательные условия для создания частных школ в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Министерство народного образования Республики Узбекистан приглашает инвесторов со всех стран мира открыть частные общеобразовательные школы в стране, говорится в сообщении на сайте министерства.

Министерство готовит проекты нормативно-правовых актов, которые обеспечат привлекательные условия для создания частных школ. Эти документы будут включать облегчение инвестирования в процесс создания частных школ, защиту инвесторов и возможную государственную поддержку.

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"Мы заинтересованы в привлечении международных частных школ, именно со стороны международного сообщества, во все регионы нашей страны. Мы уверены, что большое разнообразие и конкуренция в секторе частных школ окажут позитивное влияние на развитие системы образования для наших детей. Приглашаем все международные школы для реализации совместных проектов, направленных на предоставление образования высокого качества для наших детей", - сказал министр Шерзод Шерматов.

Новые частные школы должны помочь внедрить в Узбекистане новейшие методики обучения и учебные планы по таким направлениям, как информационные технологии, естественные науки и иностранные языки.

 

 




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