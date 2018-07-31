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Паломники

Свыше семи тысяч паломников совершат большой хадж этим летом

© Комитет по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан
Общество
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Национальная авиакомпания Узбекистана начала выполнять рейсы по программе "Хадж-2018"

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. С 29 июля Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" приступила к выполнению рейсов по программе "Хадж-2018".

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Узбекистане создали структуру для организации паломнических туров

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Паломники из городов Узбекистана, желающие совершить «большой хадж», до 13 августа текущего года будут доставлены в город Медина Саудовской Аравии на комфортабельных самолетах Boeing-767", - указывает пресс-служба.

В рамках выполнения программы запланировано выполнение 32 рейсов из аэропортов Ташкента, Намангана, Самарканда, Карши и Бухары, на которых будет перевезено 7 тысяч 200 паломников из Узбекистана.

Обратные рейсы запланированы с 27 августа по 14 сентября. Паломники будут возвращаться на родину из города Джидды.




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