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Kiki Challenge от Юлдуз Усмановой

Зажигательный танец Юлдуз Усмановой взбудоражил узнет

Общество
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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Примадонна узбекской эстрады не устает поражать поклонников своей жизнерадостностью и прекрасной формой.

В популярной узбекской группе "Мнение народа" появился видеоролик, на котором любимая певица присоединилась к популярному сейчас флешмобу Kiki Challenge.

Суть его заключается в исполнении танца под песню In My Feelings американского певца Дрейка, изображая при этом биение сердца. Многие делают это, выскочив из движущейся машины.

Звезда Узбекистана Юлдуз Усманова, являясь бабушкой четырех внуков, не отставая от моды, также станцевала на фоне движущейся машины.

Пользователи Сети активно обсуждают этот видеоролик, поддерживая любимую исполнительницу, и отмечают грациозность, с которой она танцует. Однако нашлись и те, кто покритиковал исполнительницу, указав, что данный танец идет вразрез с национальной культурой республики.

Юлдуз Усманова взяла на руки долгожданную внучку >>>

 




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