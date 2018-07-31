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Мариника Бабаназарова

Бабаназарова против вывоза картины "Баба с ведрами" на реставрацию в Москву

© Facebook / Мариника Бабаназарова
Общество
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Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (8)
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Экс-директор музея Савицкого рассказала о степени повреждения картины "Баба с ведрами" и объяснила, почему не стоит вывозить полотно за рубеж.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik, Дильшода Рахматова. Картина Александра Шевченко «Баба с ведрами» получила серьезные повреждения, она вся в осыпях, заявила в понедельник журналистам на неформальной встрече экс-директор музея Савицкого Мариника Бабаназарова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По мнению искусствоведа, степень повреждения шедевра составляет 50%.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 15 на 16 июля на третьем этаже экспозиционного зала музея Савицкого от струи из самопроизвольно сработавшей системы противопожарной безопасности пострадала картина Александра Шевченко "Баба с ведрами".

"Я сама вначале сказала, что степень повреждения составляет 60-65 %, но это были первые впечатления. Сразу трудно дать оценку, испытываешь шок. Она (картина) вся в осыпях (показывает на туловище женщины). В нескольких местах осыпался красочный слой. Появились белые пятна, то есть виден грунт. Вымыло всю краску", — делится впечатлениями Мариника Бабаназарова.

Музей им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам экс-директора, сразу после случившегося её, хоть она и является персоной нон-грата, пригласили в музей.

"Когда я попала на этот разбор, нам объясняли это как аварию, но в то же время кто-то осторожно обронил что это не первый случай. В музее до этого были затопления документации. Но что странно, об этом никто ничего не знал. Я просто как музейный руководитель, который работал по инструкции, знаю, что в таких ситуациях надо давать информацию руководству", — продолжает рассказ Бабаназарова.

И тогда экс-директор вынуждена была позвонить замминистра культуры и сказать, что в музее произошло ЧП. Таким образом только на четвертый день руководство министерства культуры узнало о происшествии.

Сам факт этой аварии экс-директору кажется очень странным.

Поскольку, в свое время она с проектировщиками обсуждала что в музее будет газовое пожаротушение.

"Что произошло, почему заменили газовую систему на водяную, мне неизвестно. Но тут даже неспециалисту понятно, что если система рассчитана на газ, который легче, а его наполняют тоннами воды, это уже обречено на проблему", — отмечает она.

Кроме того, стало известно, что первое испытание этой системы уже дало течи. И зная это, администрация и госкомиссия приняли и подписали этот объект.

Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
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"Картина повреждена. Те, кто занимается культурой они понимают, что холст промок, он будет высыхать и стягивать красочные слои и пойдут трещины. И действительно трещины уже появились. Даже московские реставраторы, к которым они обратились, уже подтверждают большую степень серьезности проблемы" — добавила Бабаназарова.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы поврежденную картину отправить в Москву. Но экс-директор против такого варианта.

"Этого делать не стоит, потому что, все должно быть под наблюдением администрации музея. И плюс надо учить наших молодых реставраторов. Мы же в прошлом работали, у нас были многомесячные стажировки, и сами реставраторы приезжали к нам и с нашими специалистами работали в Узбекистане", — аргументировала свою позицию искусствовед.

По словам Бабаназаровой, пока что известно что строители взяли на себя вину и приняли решение проспонсировать реставрацию.

И сейчас трудно говорить о каких-то процентных характеристиках, потому что отслаивание будет дальше продолжаться. Холст дает усадку и пигмент начнет отторгаться.

Музей имени Савицкого в Нукусе
Фото из личного архива Никиты Кобелева
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"Реставраторы могут ответить более точно, но я из своего опыта знаю, что подобные повреждения не смертельны для картины, полотно можно восстановить, но на это может уйти несколько лет", — заключает специалист.

Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами" — образец авангарда начала XX века. Стоимость картины может оценивать в полтора миллиона долларов. Российские специалисты уже готовы оказать содействие для ее восстановления и даже перевезти картину в Москву. Минкультуры Узбекистана взяло ситуацию под свой контроль и оказывает всю необходимую, в том числе финансовую помощь.

Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (8)
Теги:
Живопись, реставрация, музей



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