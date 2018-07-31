Улица Якуба Коласа может вновь появиться в Ташкенте

Проекта решения Кенгаша народных депутатов Ташкента также предусматривает установку в Ташкенте бюста белорусского поэта.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Улицу Яккачинор в Мирабадском района Ташкента предлагается предлагается переименовать в честь белорусского поэта и общественного деятеля Якуба Коласа, следует из проекта решения Кенгаша народных депутатов Ташкента, опубликованного для общественного обсуждения.

Документ также предусматривает установку бюста Якубу Коласу на этой улице.

Ранее в Ташкенте существовала улица Якуба Коласа, сейчас это улица Мовароуннахр.

Якуб Колас (настоящее имя и фамилия Константин Мицкевич) — белорусский советский писатель, поэт и переводчик, общественный деятель. Один из классиков и основоположников новой белорусской литературы. В 1941-1943 годах он жил и работал в Ташкенте.