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Улица Амира Тимура в Ташкенте на реконструкции

В Ташкенте 1 августа перекроют улицы из-за вступительных экзаменов в вузы

Sputnik
Общество
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С 6:00 до 16:00 движение транспорта будет приостановлено от Малой кольцевой автомобильной, от улицы Амира Темура и на других участках.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Ташкенте 1 августа из-за проведения вступительных экзаменов в вузы закроют ряд улиц, сообщает пресс-служба ГУВД.

Речь идет о четырех участках – улице Кургазма от Малой кольцевой автомобильной дороги до улицы Кор Хожи ота, улице Ифтихор от улицы Амира Темура до улицы Уста Ширин, улице Уста Ширин от улицы Ифтихор до улицы Кургазма и улице Акмал Пулат от улицы Ифтихор до улицы Кургазма.

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С июля в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева проводится реформа образования. Министр высшего и среднего образования Иномжон Мажидов предложил заняться внедрением научных разработок в практическую деятельность. Для этого, по его мнению, необходимо повысить количество публикаций сотрудников в ведущих научных изданиях и усилить разработки.

В 2018 году в республике снизилось число абитуриентов – до 675 тысяч против прогнозируемых 810. Предполагаемая причина – в изменившихся условиях прохождения тестовых испытаний.

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Теги:
поступление в университет, реконструкция, Ташкент



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