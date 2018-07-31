Филиалы вузов РФ по изучению русского языка хотят открыть в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Филиалы российских вузов по подготовке преподавателей русского языка и литературы планируется открыть в Узбекистане, следует из проекта постановления президента, опубликованного для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

Постановлением, разработанным министерством народного образования, планируется утвердить "дорожную карту" по кардинальному совершенствованию образовательной системы страны в 2018–2021 году.

"Внести предложение об открытии филиалов российских высших образовательных учреждений в республике Узбекистан для обеспечения подготовки и переподготовки педагогических кадров в области русского языка и литературы", - говорится в одном из пунктов "дорожной карты".

Соответствующее предложение планируется представить правительству к ноябрю этого года.

Профильным министерствам и ведомствам также поручено к октябрю проработать вопрос об открытии филиалов местного института русского языка имени А.С. Пушкина в каждом регионе республики на базе пустующих объектов бывших академических лицеев и колледжей.

Обсуждение документа продлится до 14 августа.