Минюст выявил нарушения при сносе зданий

В связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд было снесено 4689 жилых зданий и 1456 нежилых помещений,

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Органы юстиции, изучив соблюдение законодательных актов при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд в 2016—2018 годах, выявили множество нарушений, совершенных хокимиятами.

За указанный период в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд было снесено 4689 жилых зданий и 1456 нежилых помещений, пишет Газета.уз.

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В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 2006 года, хокимияты районов (городов) обязаны уведомить собственников жилых, производственных и иных строений, сооружений и насаждений о принятом решении письменно под роспись не позднее, чем за шесть месяцев до начала сноса, с приложением к уведомлению копий соответствующих решений об изъятии земельного участка, сносе жилых, производственных и иных строений, сооружений и насаждений, расположенных на земельном участке.

В 688 случаях снос был произведен без какого-либо оповещения, из них 569 — в Наманганской области, 57 — в Андижанской, 31 — в Навоийской, 22 — в Бухарской и 7 — в Самаркандской.

В 985 случаях нарушения были связаны со сроками уведомления, в том числе в Хорезме — 212, в Самарканде — 189, в Сурхандарье — 172 и в Каракалпакстане — 125.

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К примеру, владельцы 358 домов на улице Уйчи в Намангане не получили письменного уведомления, и в августе 2016 года их жилье было снесено. Владельцы 84 домов в Хиве получили письменное уведомление, но жилье было разрушено уже через 5−7 дней после оповещения.

Согласно Положению о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд, необходимо проведение оценки жилых домов (квартир), строений и сооружений, а также многолетних насаждений, находящихся на изымаемых земельных участках, которая осуществляется оценочными организациями за счет средств заявителя.

В 100 случаях (Андижан — 56, Навои — 31, Бухара — 6, Хорезм — 4, Наманган — 2, Джизак — 1) оценка не проводилась, но, тем не менее, компенсация была выплачена.

В 391 случае (Андижан — 192, Хорезм — 138, Самарканд — 37, Кашкадарья — 14, Каракалпакстан — 9) оценка была проведена уже после сноса жилых помещений.

Например, за снос 5 жилых строений в Кургантепинском районе без оценки было выплачено 104 млн сумов. Оценка снесенных 42 домов в мае 2016 года в Андижане была проведена 23 апреля 2018 года, или через два года после сноса.

Согласно тому же положению, конкретные сроки и порядок выплаты денежных компенсаций устанавливаются с выплатой денежной компенсации до начала сноса.Однако 37 собственников жилья вообще не получили компенсации в размере 3,25 млрд сумов, а 215 собственникам неполностью выплачена сумма в 15,06 млрд сумов.

До сегодняшнего дня не произведена выплата возмещения собственникам в Навои в размере 1 млрд сумов, Намангане — 6,89 млрд сумов, Хорезме — 444 млн сумов, Андижане и Сурхандарье — 136 млн сумов, а также Кашкадарье — 91 млн сумов.

К примеру, за снесенные 14 домов на территории махаллей Пастнайманча и Худжанд Туракурганского района в мае-июне 2017 года вообще не выплачена компенсация в 1 млрд сумов.

Сумма в 5,75 млрд сумов за снос 113 домов в Гулистане в прошлом году также не была выплачена пострадавшим.

Кроме того, практически во всех регионах до сих пор не налажена практика предоставления временного жилья для собственников (и членов их семей) или возмещение всех расходов по найму временного жилья и перевозке имущества граждан во временное жилье.

Для предотвращения выявленных недостатков органы юстиции внесли 127 представлений и 52 предупреждений в районные и городские хокимияты, а также направили административные протоколы в суды в отношении 74 ответственных лиц, совершивших правонарушения.

Кроме того, Министерство юстиции также внесло представления в Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и города Ташкента, информация также была передана правительству.

В настоящее время Минюст разрабатывает предложения по улучшению законодательства в сфере имущественных отношений.

Граждане, считающие, что их права при изъятии земельных участков нарушены, могут обращаться в управление по защите прав человека Министерства юстиции по почте: press@minjust.gov.uz. Эти обращения будут приравнены к официальному обращению в государственный орган.