В мороженом и сгущенке в Ташкенте нашли кишечную палочку

Агентство "Узстандарт" совместно с Федерацией обществ по защите прав потребителей провели в столице контрольные закупки.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Агентство "Узнастандарт" обнаружило в товаре – мороженом и сгущенке в Ташкенте кишечную палочку, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Организация совместно с Федерацией обществ по защите прав потребителей провела контрольные закупки и выявила некачественные продукты.

Химико-биологическая лаборатория Республиканского центра испытаний и сертификации проверила 20 видов молочной продукции, в том числе плавленый сыр, сгущеное молоко и другое. В результате стало известно о нарушениях при производстве и хранении 13 из них.

Три из шести проверенных видов сыров отличаются посторонними неприятными запахами и липкой консистенцией, еще три из пяти вида не соответствуют принятым требованиям и мороженое "Пломбир классический" содержит кишечную палочку.