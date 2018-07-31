19:54 31 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Мороженое

В мороженом и сгущенке в Ташкенте нашли кишечную палочку

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Общество
Получить короткую ссылку
32301

Агентство "Узстандарт" совместно с Федерацией обществ по защите прав потребителей провели в столице контрольные закупки.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Агентство "Узнастандарт" обнаружило в товаре – мороженом и сгущенке в Ташкенте кишечную палочку, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Организация совместно с Федерацией обществ по защите прав потребителей провела контрольные закупки и выявила некачественные продукты.

Самаркандский городской полигон твердых бытовых отходов в поселке Сулим
© Самаркандский вестник / Анастасия Павленко
Загон для свиней: в Самарканде пообещали модернизировать мусорный полигон

Химико-биологическая лаборатория Республиканского центра испытаний и сертификации проверила 20 видов молочной продукции, в том числе плавленый сыр, сгущеное молоко и другое. В результате стало известно о нарушениях при производстве и хранении 13 из них.

Три из шести проверенных видов сыров отличаются посторонними неприятными запахами и липкой консистенцией, еще три из пяти вида не соответствуют принятым требованиям и мороженое "Пломбир классический" содержит кишечную палочку.

По теме

В Муйнакском районе опровергли ухудшение ситуации с водой
Теги:
Ташкент, Эпидемия, Продукты питания, мороженое



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кукла Эльза
    Не игрушки

    Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.

  • В Минске для туристов установлены указатели
    Безвиз и туризм

    Колумнист Sputnik – о первых результатах увеличения срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси.

  • Автандил Гарцкия
    Портал в Абхазию

    О работе нового "Национального туристического портала" Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр по курортам и туризму республики.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Незаменимый формат

    Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить ОДКБ для Армении, заявили в парламенте республики.

  • Рассмотрение жалобы Ксении Собчак в Верховном суде
    "Латвия отрубает себе руку"

    Ксения Собчак считает, что Латвии нужно использовать преимущества билингвальной системы, а не выдавливать русский язык из школ.

  • Линии электропередач, архивное фото
    В отключке

    В Прибалтике объявили дату испытания электросетей без российской энергии – линии отключат на 12 часов, затем включат вновь.

  • Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
    Кепка дружбы

    Народный артист России Олег Газманов поздравил президента Молдовы Игоря Додона с Днем дружбы и сделал символический подарок.

  • Шоссе. Иллюстративное фото
    Объехать Тарту

    Благодаря деньгам из фондов ЕС второй по численности город Эстонии смог перенаправить транзитный поток машин с городских улиц на окраины.

  • Вертолет Ми-24 во время тренировки военнослужащих
    Поддержка с воздуха

    Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения – маневры с участием более чем двух тысяч военных пройдут в августе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Су-34 уничтожил корабль террористов сверхзвуковой ракетой
Бомбардировщик Су-34 уничтожил "врага" сверхзвуковой ракетой
Когда наступает пенсионный возраст в разных странах
Когда в разных странах наступает пенсионный возраст

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054