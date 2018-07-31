Узбекистанцы идут третьими в конкурсе оружейников на АрМИ-2018

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Команда России лидирует по итогам двух этапов международного конкурса оружейников в Пензенской области, узбекистанцы идут третьими, сообщает пресс-центр соревнований.
"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 "Мастер-оружейник", который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту зенитных установок… Лучшее время, как и в первый соревновательный день, показала команда из России. Она выполнила задачи за 27.09 секунд", - говорится в сообщении.
Второе место заняла команда из Казахстана со временем 32.53 секунд, третье – команда из Узбекистана (36.14), четвертые – представители Китая (36.15).
Конкурс по ремонту зенитной установки стал вторым этапом соревнований "Мастер-оружейник". До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту реактивных систем залпового огня и принять участие в комплексных эстафетах.