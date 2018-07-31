Узбекистанцы идут третьими в конкурсе оружейников на АрМИ-2018

оеннослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Команда России лидирует по итогам двух этапов международного конкурса оружейников в Пензенской области, узбекистанцы идут третьими, сообщает пресс-центр соревнований.

"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 "Мастер-оружейник", который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту зенитных установок… Лучшее время, как и в первый соревновательный день, показала команда из России. Она выполнила задачи за 27.09 секунд", - говорится в сообщении.

Второе место заняла команда из Казахстана со временем 32.53 секунд, третье – команда из Узбекистана (36.14), четвертые – представители Китая (36.15).

Пресс-центр Армейских международных игр Узбекистанцы стали вторыми в конкурсе с гаубицами на АрМИ 2018

Военнослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта. Конкурсанты эвакуировали технику с "фронта" на четыре километра, на пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. После устранения недостатков команды выполнили контрольные стрельбы.

Конкурс по ремонту зенитной установки стал вторым этапом соревнований "Мастер-оружейник". До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту реактивных систем залпового огня и принять участие в комплексных эстафетах.