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Книги в русском классе одной из школ Узбекистана

С 1 сентября деньги на обучение будут выделять ученику, а не учреждению

Русская гуманитарная миссия
Общество
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Согласно законопроекту появится новый способ стимулирования работников школ, а также исчезнет кумовство, отправка учителей на уборку территорий и другие работы не по профилю.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. С 1-го сентября текущего года будет внедрен принцип подушевого ваучерного финансирования ("деньги следуют за учеником"), что означает выделение средств из бюджета не образовательному учреждению, а конкретному учащемуся.

Новый законопроект о совершенствовании системы народного образования размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Согласно документу, будут созданы школы на базе успешно функционирующих общих среднеобразовательных учреждений, а также созданы образовательные советы из представителей родительских комитетов, выпускников и спонсоров. 

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Также будет введен порядок материального стимулирования руководителей школ в размере 10% от поступающих дополнительных доходов за оказание платных услуг.

Соответственно новым поправкам будет создан Фонд содействия реформам в сфере народного образования. в него будут поступать 50% от взысканных сумм растрат, хищений, недосдач, незаконных расходов по результатам проверок, 100% дивидендов, 10% средств от оплаты за обучение на курсах переподготовки, средства грантов.




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