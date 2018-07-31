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В студии телеканала STV Самарканд

Телеканал STV не обращался в госинспекцию по поводу возобновления вещания

© Sputnik /
Общество
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В руководстве телеканала ситуацию не комментируют, сославшись на то, что действительно было нарушение закона, поэтому приостановка вещания справедлива.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Телеканал STV, деятельность которого была приостановлена после демонстрации не рекомендованных к показу фильмов, не обращался по поводу восстановления вещания, заявили в государственной инспекции связи при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"Трансляция телеканала STV, основанного компанией Master media production and broadcast, была приостановлена на неопределенный срок на основании решения Межведомственной комиссии. В настоящее обращений по востановлению работы телеканала не поступало", - заявили в госинспекции.

Поводом для приостановки деятельности телеканала послужили два фильма, вышедшие в эфир на телеканале STV 21 и 22 июля. — "Полный расколбас" и "Я — легенда", а также американская лента "Красотка на всю голову", показанная 15 июля. Эти фильмы включены экспертной комиссией национального агентства "Узбеккино" в список не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана. Показом этих картин телеканалы нарушили требования законов "О СМИ", "О государственной молодежной политике", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" и "О принципах и гарантиях свободы информации"

В руководстве телеканала ситуацию не комментируют, сославшись на то, что действительно было нарушение закона, поэтому приостановка вещания справедлива. Сроки восстановления вещания телеканала STV корреспонденту Sputnik назвать не смогли. 

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