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Участники команд в дисциплине Мастер-оружейник на АрМИ-2018

Церемония открытия АрМИ-2018 состоится в Казахстане

Пресс-центр Армейских международных игр
Общество
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В торжественной церемонии открытия Армейских международных игр примут участие 12 государств.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Церемония открытия Армейских международных игр (АрМИ) в Казахстане при участии команд из 12 государств состоится 1 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

Военнослужащие из Узбекистана на АрМи 2018
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"Сегодня состоится торжественная церемония открытия Армейских международных игр, в которых примут участие 12 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Церемонию открытия возглавит министр обороны Республики Казахстан, генерал-полковник Сакен Жасузаков", - рассказали в российском военном ведомстве.

На полигоне Гвардейский, распложенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием".

"Состязания откроются этапом "Индивидуальная гонка" конкурса минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня". Накануне стала известна очередность выступлений 11 команд-участниц состязаний. Первыми на старт выйдут представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, во втором заезде - команды из России, Сирии и Венесуэлы", - пояснили в Минобороны.

Игры в Казахстане завершатся 9 августа.

Теги:
Казахстан, военные



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