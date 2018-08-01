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Подача документов в вузы

Навстречу знаниям: в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Государственный центр тестирования разработал "Памятку абитуриента", в которой приводится порядок действий во время испытаний.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Узбекистане 1 августа стартуют вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Первая смена начинается в 8:00, вторая – в 15:00. Испытания продлятся до 15 августа.

Подать документы в вузы абитуриенты смогли с 15 июня по 15 июля.

Государственный центр тестирования республики также разработал "Памятку абитуриента", уточняющую порядок действий во время экзаменов.

Согласно документу, в здание университета или института поступающие могут войти до 07:30 в первую смену и до 15:00 во вторую. При себе необходимо иметь пропуск абитуриента и паспорт.

"Во время процесса тестовых испытаний абитуриент имеет право пользоваться книгой с тестовыми заданиями в качестве черновика, заблаговременно выполнить тестовые задания, после этого упорядоченно сдать тестовые материалы наблюдателю группы, а также покинуть территорию, где проводятся тестовые испытания", - уточняется в тексте памятки.

Заполняются листы ответа шариковой ручкой синего цвета. Если экзамен проводится в виде теста, абитуриент должен закрасить соответствующие кружки в соответствии порядковым номером. На каждое тестовое задание дается по четыре альтернативных ответа.

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Теги:
абитуриенты, Высшее образование, Экзамены



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