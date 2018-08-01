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Одна из улиц Ташкента

Выезд с улицы Фидокор на Ойбек в Ташкенте откроют для движения транспорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ранее сообщалось о перекрытии ряда участков в столице из-за вступительных экзаменов в вузы.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Ташкенте 31 июля начались работы по открытию ранее закрытого для движения транспорта выезда с улицы Фидокор на улицу Ойбек, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В 2016 году власти занялись восстановлением пешеходного перехода на пересечении Ойбек и Фидокор. В 2015 году перекресток закрывали.

Ранее сообщалось о перекрытии ряда участков в столице 1 августа из-за вступительных экзаменов в вузы. Речь идет о территории от Малой кольцевой автомобильной дороги до улицы Кор Хожи ота, от улицы Амира Темура до Уста Ширин, от Ифтихор до Кургазма.

Кроме того, в конце июля на проспекте Амира Темура стартовал первый этап реконструкции. Планируется полностью изменить его внешний вид – расширить тротуары, добавить велодорожки и новые парковочные места. Часть проезжей части до 15 августа также закрыли для движения транспорта.

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Теги:
реконструкция, Выездка, Ташкент



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