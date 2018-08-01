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Сборщики хлопка на поле

Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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В ряде областей повреждены 4-5 тысячи гектаров хлопковых полей, под угрозой находятся еще 8-10 тысяч гектаров.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Популяции насекомых-вредителей расплодились на хлопковых полях в Узбекистане из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективности агротехнических мероприятий, сообщает в среду национальное информационное агентство УзА.

Шавкат Мирзиёев провел совещание по сельскому хозяйстве
Пресс-служба президента
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По данным агентства, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения развития хлопчатника.

"В этом году из-за неблагоприятных природных условий увеличилось количество насекомых - вредителей хлопчатника", - сообщает УзА со ссылкой на материалы совещания.

В частности, по данным ученых, уровень выживаемости хлопковой совки после зимовки на хлопковых полях страны в этом сезоне составляет 76%, в то время, как 50-процентный уровень уже расценивается как чрезвычайная ситуация.

"Ученые отрасли прогнозируют, что в нынешнем году паутинный клещ распространится на 460 тысячах гектаров, хлопковая совка - на 390 тысячах гектаров, люцерновый клоп - на 42 тысячах гектаров площадей (хлопчатника – ред.)", - уточняет агентство.

В ряде областей повреждены 4-5 тысячи гектаров хлопковых полей, под угрозой находятся еще 8-10 тысяч гектаров, в том числе, из-за неэффективности агротехнических мероприятий.

Цветной хлопок
© Сделано у нас
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Для борьбы с вредителями из госбюджета дополнительно выделено 100 миллиардов сумов (12,5 миллиона долларов) на химическую обработку площадей, порядка 130 специалистов научно-исследовательских учреждений направлены для активизации этой работы.
Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь.
Теги:
хлопок, Узбекистан



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