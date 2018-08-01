Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Популяции насекомых-вредителей расплодились на хлопковых полях в Узбекистане из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективности агротехнических мероприятий, сообщает в среду национальное информационное агентство УзА.
По данным агентства, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения развития хлопчатника.
"В этом году из-за неблагоприятных природных условий увеличилось количество насекомых - вредителей хлопчатника", - сообщает УзА со ссылкой на материалы совещания.
В частности, по данным ученых, уровень выживаемости хлопковой совки после зимовки на хлопковых полях страны в этом сезоне составляет 76%, в то время, как 50-процентный уровень уже расценивается как чрезвычайная ситуация.
"Ученые отрасли прогнозируют, что в нынешнем году паутинный клещ распространится на 460 тысячах гектаров, хлопковая совка - на 390 тысячах гектаров, люцерновый клоп - на 42 тысячах гектаров площадей (хлопчатника – ред.)", - уточняет агентство.
В ряде областей повреждены 4-5 тысячи гектаров хлопковых полей, под угрозой находятся еще 8-10 тысяч гектаров, в том числе, из-за неэффективности агротехнических мероприятий.