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Автомобиль Урал преодолевает препятствие

Команда из Узбекистана борется за третье место в "Военном ралли" в Туве

Минобороны РФ
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (16)
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Военные водители из Узбекистана впервые принимают участие в международном конкурсе "Военное ралли".

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Команда из Узбекистана борется за третье место в гонках по бездорожью "Военное ралли", которые проходят в рамках АрМИ-2018 в Республике Тыва. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Первое и второе место держат экипажи из России. На третье место претендуют экипажи из Узбекистана и Китая", - сообщает корреспондент с места событий.

Напомним, военные водители из Китая и Узбекистана впервые принимают участие в международном конкурсе "Военное ралли". Китайцы выступают на своих автомобилях "Богатырь" EQ2150, все остальные команды используют военную технику российского производства - автомобили "Урал", "КамАЗ" и "Тигр".

Узбекские военные во второй раз участвуют в конкурсе АрМИ, в трех дисциплинах узбекистанцы выступают впервые. Подробнее смотрите в нашей инфографике.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (16)
Теги:
военные



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