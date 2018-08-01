Опасный флешмоб: накажут ли Юлдуз Усманову за танцы возле едущей машины

Во время движения, запрещено высовывать части тела (кроме рук) из салона автомобиля, напомнили в ГУВД. Кроме того, согласно правилам дорожного движения, выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пассажиры обязаны производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства. Открывать двери транспортного средства во время движения не разрешается.
В опасном флешмобе уже поучаствовала примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Однако поскольку она исполнила танец, находясь не в Узбекистане, привлечь ее к ответственности за нарушение правил дорожного движения не представляется возможным, отметили в ГУВД Ташкента.