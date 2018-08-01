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Сотрудник ГАИ

Опасный флешмоб: накажут ли Юлдуз Усманову за танцы возле едущей машины

Sputnik
Общество
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Действия, которые совершают участники флешмоба Kiki Challenge, противоречат правилам дорожного движения, заявили Sputnik в ГУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Участие во флешмобе Kiki Challenge может быть опасным для жизни и здоровья, заявили Sputnik в ГУВД Ташкента.

Суть его заключается в исполнении танца под песню In My Feelings американского певца Дрейка, изображая при этом биение сердца. Многие делают это, выскочив из движущейся машины. Так

Kiki Challenge от Юлдуз Усмановой
Юлдуз Усманова взбудоражила узнет модным танцем
Во время движения, запрещено высовывать части тела (кроме рук) из салона автомобиля, напомнили в ГУВД. Кроме того, согласно правилам дорожного движения, выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пассажиры обязаны производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства. Открывать двери транспортного средства во время движения не разрешается.

В опасном флешмобе уже поучаствовала примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова. Однако поскольку она исполнила танец, находясь не в Узбекистане, привлечь ее к ответственности за нарушение правил дорожного движения не представляется возможным, отметили в ГУВД Ташкента.




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