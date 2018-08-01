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Административное здание GM Uzbekistan

Мемы и петиции: как узбекистанцы отреагировали на повышение цен на авто

© Новости Узбекистана
Общество
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С августа стоимость автомобилей производства GM Uzbekistan в среднем увеличится на 14%, граждане негодуют и бурно обсуждают эту тему в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik, Екатерина Игумнова. Когда граждане узнали, что GM Uzbekistan увеличила стоимость своих автомобилей на внутреннем рынке, полстраны оказалось в шоке.

C августа в Узбекистане подорожали автомобили производства GM Uzbekistan. Рост цен в среднем составил 14%. 

Вот уже который день люди активно обсуждают в соцсетях эту тему и делают мемы (смешные картинки).

Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан
Troll.uz
Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан

Кроме того, в группе "Водители Ташкента" на Facebook администратор разместил сообщение, в котором призывает граждан подписываться под предложением к УзАвтоСаноат "выложить в открытый доступ калькуляцию на производство автомобилей, чтобы мы четко понимали, что, как и за что мы платим и кто с этого сколько зарабатывает".

Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан
Facebook
Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан

Данный призыв связан с тем, что УзАвтоСаноат перекладывает по факту расходы на завод на покупателей автомобилей.

"УзАвтоСаноат в открытую заявляет, что они перекладывают на нас, покупателей их автомобилей, расходы на завод, который по каким-то там причинам не работает на оптимальную производственную мощностью. УзАвтоСаноат так и не хотят обсуждать вопрос о снижении пошлин на ввоз автомобилей, считая это также пагубным для них. Предлагаю им, как государственной организации, выложить в открытый доступ калькуляцию на производство автомобилей, чтобы мы четко понимали, что, как и за что мы платим и кто с этого сколько зарабатывает", - говорится в сообщении.

Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан
UzMdk
Мем на повышение цен на автомобили GM Узбекистан

Если члены группы поддержат данное предложение, то администраторы группы выйдут на связь с УзАвтоСаноат с просьбой предоставить данные в открытый доступ.

При этом, председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков попросил у народа прощения за повышение цен на автомобили, сообщает UZ24.uz.

По его словам, это решение вызвано накопившимися за 22 года работы проблемами, и с 2019 года стоимость обязательно понизится.




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