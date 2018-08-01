Абдулла Арипов проверил, как проходят тестовые испытания в вузы

Арипов побывал в экзаменационных павильонах, чтобы убедиться в честности и прозрачности тестирования.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в первый день тестовых испытаний в вузы посетил "Узэкспоцентр" в Ташкенте. Об этом сообщает "Народное слово".

© Sputnik / Алексей Куденко Навстречу знаниям: в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы

Утром 1 августа здесь сдавали экзамены абитуриенты Ташкентского государственного юридического университета. Арипов побывал в павильонах, чтобы убедиться в честности и прозрачности тестирования.

После этого премьер-министр пообщался с родителями абитуриентов, которые наблюдали за ходом испытаний через онлайн-трансляцию.

© Х. Пайдоев / Народное слово Студенты во время вступительных экзаменов в "Узэкспоцентре"

Отмечается, что Арипов пригласил некоторых родителей посетить аудитории и лично убедиться, что экзамен проходит по всем правилам.