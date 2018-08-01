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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в первый день тестовых испытаний в вузы посетил столичный Узэкспоцентр

Абдулла Арипов проверил, как проходят тестовые испытания в вузы

© Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
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Арипов побывал в экзаменационных павильонах, чтобы убедиться в честности и прозрачности тестирования.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в первый день тестовых испытаний в вузы посетил "Узэкспоцентр" в Ташкенте. Об этом сообщает "Народное слово".

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Утром 1 августа здесь сдавали экзамены абитуриенты Ташкентского государственного юридического университета. Арипов побывал в павильонах, чтобы убедиться в честности и прозрачности тестирования.

После этого премьер-министр пообщался с родителями абитуриентов, которые наблюдали за ходом испытаний через онлайн-трансляцию.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
Студенты во время вступительных экзаменов в "Узэкспоцентре"

Отмечается, что Арипов пригласил некоторых родителей посетить аудитории и лично убедиться, что экзамен проходит по всем правилам.

Теги:
вузы, Экзамены, Абдулла Арипов



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