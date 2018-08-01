Ешь, молись, читай: в Сергели открыли пекарню и библиотеку

Во время церемонии открытия 12 жителям махалли с ограниченными физическими возможностями были вручены инвалидные коляски и книги, а 26 представителей молодежи нашли работу на ярмарке вакансий для молодежи.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В столичном районе Сергели по инициативе хокимията города Ташкента был отремонтирован гузар махалли "Софдил"

Сегодня в махалле проживает 5 тысяч 368 человек. Благодаря помощи местных предпринимателей в гузаре теперь будут действовать своя пекарня, библиотека, кабинет инспектора профилактики и комнаты отдыха, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

В Хокимияте особо отметили старания предпринимателя Фарход Рахматов, который направил на строительные работы 1,5 миллиарда сумов.

Во время церемонии открытия 12 жителям махалли с ограниченными физическими возможностями были вручены инвалидные коляски и книги. Также в рамках мероприятия была организована ярмарка вакансий для молодежи, где 26 жителей махалли нашли работу.

В настоящее время в 28 махаллях из 39 Сергелийского района уже возведены такие современные махаллинские гузары как в махалле “Софдил”, а ещё в 6 гузарах ведутся строительные работы и в 2 гузарах идет реконструкция. Значить, скоро их число увеличится.