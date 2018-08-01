Около 800 незаконных построек снесут вдоль каналов в Ташкенте

Заседание на тему самостроев в водоохранных зонах реки Чирчик, корректоров и каналов столицы состоялось в середине июля.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Вдоль каналов, водоохранных зон реки Чирчик и коллекторов в Ташкенте снесут 769 незаконных построек, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Заседание с участием генерального прокурора, ответственных сотрудников кабмина, руководителей и ответственных сотрудников ведомств и министерств состоялось 13 июля.

В 2018 году в Ташкенте проводится кампания по очистке "Тоза канал", в рамках которой сформировали 44 рабочих группы – по одной на каждый сектор, а также создали городскую и республиканскую рабочие группы по надзору и координации. К работе привлечены 176 единиц техники.

Всего в столице 129 каналов, их общая протяженность составляет более 412 километров. 37 из них покрыты землей, которую используют для строительства жилья и других целей.

Ранее в Ташкенте почистили каналы Бурижар и Найман. Со дня водоемов вывезли мусор – старые покрышки, отходы от строительства, остатки с пикников, птичий помет.