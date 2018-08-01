На полигоне "Корла" в Китае прошел первый этап конкурса "Чистое небо"

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. На полигоне "Корла" (северо-западная часть КНР) состоялся первый этап международного конкурса "Чистое небо" - "Мастерство".
Команды из семи стран мира выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели, передает пресс-центр Армейских международных игр.
Этот этап стал первым в расстановке мест перед следующими этапами "Взаимодействие" и "Комбинированный". В настоящее время судейская комиссия проводит просмотр материалов видеофиксации каждого из препятствий.
На полигоне "Корла" проходят 3 международных конкурса, в которых состязаются военнослужащие из 10 стран мира.