На полигоне "Корла" в Китае прошел первый этап конкурса "Чистое небо"

Узбекистанцы и команды из других шести стран мира выполнили боевые стрельбы из ПЗРК по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. На полигоне "Корла" (северо-западная часть КНР) состоялся первый этап международного конкурса "Чистое небо" - "Мастерство".

Команды из семи стран мира выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели, передает пресс-центр Армейских международных игр.

Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения китайской бронетехники в условиях аномальных температур пустыни Такла-Макан. Расчёты выступили на пересеченной местности на замкнутом десятикилометровом маршруте полигона Корла с преодолением 12 различных препятствий (косогор, змейка, колейный мост и другие).

Этот этап стал первым в расстановке мест перед следующими этапами "Взаимодействие" и "Комбинированный". В настоящее время судейская комиссия проводит просмотр материалов видеофиксации каждого из препятствий.

На полигоне "Корла" проходят 3 международных конкурса, в которых состязаются военнослужащие из 10 стран мира.