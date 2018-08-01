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Пассажиры в самолете, архивное фото

Опрос: летний отпуск запланировали более половины узбекистанцев

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Опрос о летнем отдыхе проводился службой исследований компании HeadHunter среди жителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Более половины узбекистанцев, принявших участие в опросе исследовательской службы HeadHunter, собираются в отпуск летом 2018 года.

Опрос проводился службой исследований компании HeadHunter 1 июня -31 июля 2018 года среди 862 посетителей сайтов hh.kz, hh.uz и headhunter.kg. Респондентами стали жители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Утвердительно на вопрос "планируете ли вы отпуск этим летом" ответили 56,2% опрошенных узбекистанцев.

С семьей собираются провести отпуск 58,3% респондентов из Узбекистана, с друзьями или в одиночестве - по 16,6%, с коллегами - 8,3%. Вариант "с любимым человеком" среди опрошенных узбекистанцев не выбрал никто.

Куда не надо ехать отдыхать
© Sputnik / Виктория Любавина
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом
Работодатель может не отпустить отдыхать - такого исхода опасаются 28,5% респондентов. Поработать в отпуске планируют 26,6% опрошенных узбекистанцев.

Ровно у половины респондентов из Узбекистана пока нет конкретных планов на отпуск, 14,2% собираются путешествовать по стране, 7,1% - ходить в кино, театр и на прогулки, ещё столько же планируют заняться здоровьем.

В числе государств, которые они хотят посетит в отпуске, 40% опрошенных узбекистанцев назвали страны СНГ, по 20% другие страны Азии и Евросоюз.

Взять кредит или займ на отпуск планирует половина респондентов из Узбекистана, 14,2% считают, что им должно хватить имеющейся суммы и еще 7,1% откладывали на отдых в течение года.

Большинство опрошенных узбекистанцев (53,3%) собираются потратить на отпуск до 500 долларов, 6,6% хотят уложиться в тысячу долларов, а 15,3% готовы раскошелиться на сумму более чем в 1,5 тысячи долларов.




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