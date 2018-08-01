Узбекские оружейники заняли третье место на международном конкурсе АрМИ

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. На АрМИ-2018 в Пензе команда Узбекистана заняла третье место среди лучших военных оружейников по ремонту реактивных систем.

На конкурсе "Мастер-оружейник" командам в этом году нужно было заменить 10 направляющих на реактивной системе РСЗО "Град" вместо одной, поменять колесо у боевой машины, а также впервые провести из РСЗО стрельбы. Для этого выделялись 10 холостых снарядов. За каждый неудачный выстрел - штраф, передает пресс-центр Армейских игр.

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Лучшее время, как и в первые два соревновательных дня, показала команда России. Она выполнила задачи за 15:51 сек. Второе место заняла команда Армении со временем 20:01 сек. На третьем месте расположилась команда Казахстана со временем 20:19 сек. Четвёртое место - у команды Китая.

По итогам трех этапов конкурса команда России находится на первом месте. Команды Казахстана и Узбекистана занимают второе и третье места, соответственно. Конкурс проходит в пять этапов, в нем принимают участие команды из 6 стран. Победитель определится 5 августа после финальной эстафеты.