Тувинский "Дакар": как военные из Узбекистана гоняют в России

Гонки по бездорожью на армейских грузовиках проходят в республике Тува. Участникам предстоит преодолеть почти пятьсот километров.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik, Антон Курилкин. Сотни километров по бездорожью преодолела команда из Узбекистана на конкурсе "Военное ралли" IV Армейский международных играх. В каких условиях состязаются лучшие водители четырех стран, узнал корреспондент Sputnik Узбекистан.

Четыреста километров по степи

За несколько дней командам из России, Китая, Узбекистана и Египта предстоит преодолеть 440 километров бездорожья на четырех типах автомобилей: две машины по колесной формуле 4х4 и два грузовика 6х6.

Минобороны РФ Военнослужащие Узбекистана во время конкурса "Военное ралли" на АрМи 2018

Исключение составляет только сборная Китая – на соревнованиях в некоторых заездах они выступают на своей технике.

Несмотря на все сложности трассы, гоняют экипажи отчаянно, хотя у всех свои манеры и техники вождения. Например, российские водители лихо стартуют, поднимая клубы пыли. Даже военные полицейские, стоящие в оцеплении вдоль дороги, отходят на шаг назад и просят отойти зрителей – уж больно быстро срываются с места многотонные "Уралы" и КамАЗы.

Минобороны РФ Построение участников перед стартом конкурса "Военное ралли" на АрМи 2018

Экипажи из Поднебесной наоборот, начинают гонку аккуратно и медленно, а набирают скорость уже на трассе. Впрочем, зрителям все равно рекомендуют держаться подальше.

© Sputnik / Антон Курилкин Финиш китайского экипажа на "Военном ралли" АрМИ-2018

Главный противник экипажей сама природа: организаторам соревнований не пришлось даже создавать никаких искусственных препятствий. Гористые участки местности, песчаные дюны, грунтовые воды и бездорожье на протяжении четырех сотен километров испытывают на прочность и людей, и технику. А вокруг почти никаких признаков цивилизации.

На одной из контрольных точек, до которой нам удалось добраться на армейских "Уралах" (более легкая техника туда попросту не проедет), из признаков прогресса были лишь два столба, стоящих посреди степи, да небольшое святилище. Даже сотовой связи там нет.

© Sputnik / Антон Курилкин Участок трассы "Военного ралли" на Армеских международных играх

Животные в этих местах не боятся человека – над степью парят орлы, в траве суетливо бегают мыши-полевки, да хорьки периодически высовываются из кустов и убегают дальше по своим делам.

Между тем, мы оказались на одном из самых непростых участков трассы – твердую почву сменяет грязь из-за выходящих на поверхность грунтовых вод, а буквально через несколько десятков метров начинаются песочные барханы, в которые зарываются тяжелые грузовики и, ревя моторами, с трудом проезжают дальше.

Опыт и надежная техника

Экипажи на заездах состоят из двух человек – водителя и штурмана. Главная задача последнего — правильно проложить путь и предупреждать водителя о сложных участках, при этом из инструментов у них только армейский навигатор и карта.

"Сложно ориентироваться. Есть места с разными условиями местности – в гору поднимаемся, возвышенностей много, спусков много, есть песочные места, где машина замедляется", — рассказал корреспонденту Sputnik штурман одного из российских экипажей сержант Намчыл-оол.

Минобороны РФ Военнослужащие Узбекистана во время конкурса "Военное ралли" на АрМи 2018

Экипажи всех стран перед тем, как отправиться на Армейские игры, прошли через конкурсный отбор в своих странах и напряженно по нескольку месяцев тренировались. Например, узбекские военные посвятили подготовке без малого полгода, рассказал корреспонденту Sputnik капитан команды Узбекистана майор Макс Мурзамданов.

Сначала отбирались самые опытные водители, затем после напряженных тренировок прошли окружной и всеармейский отборочные этапы, по итогам которых лучшие поехали защищать честь страны.

"Трасса сложная, имеются и горные участки, и пески, где машины застревают", — заметил собеседник.

Но техника не подводит, добавил он. Машины все надежные, да и экипажи успели на них потренироваться на местности.

Между соперниками разгорелась нешуточная борьба – и капитан узбекской команды, и российской, несколько раз подчеркнули, что все водители отличаются высочайшим уровнем мастерства и соревноваться сложно.

Финишируют команды практически одинаково – сначала вдалеке поднимается облако пыли, из которого показываются машины, мчащиеся на предельной, но разумной на бездорожье скорости. Водители даже не сбавляют хода перед небольшим холмиком на финише и, подскакивая на нем, сразу уводят грузовики на стоянку.

© Sputnik / Антон Курилкин Участники "Военного ралли" на контрольном пункте трассы

Впереди у экипажей последний заезд по бездорожью. На первом и втором месте держатся российские команды, а кто находится на третьем, даже судьи затрудняются ответить – настолько плотная идет борьба на тувинском милитари-Дакаре.

В этой программе остается еще два заезда – огневой этап, на котором военные посостязаются на специальных автомобилях "Тигр", показав навыки в стрельбе на горной местности, а также заключительная командная гонка.