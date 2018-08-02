В Узбекистане открылась новая железнодорожная линия Джизак – Мирзачуль

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" открыла новую железнодорожную линию Джизак – Мирзачуль, сообщает Podrobno.uz.

Общая протяженность новой трассы, проходящей через Мирзачульский, Пахтакорский, Дустликский и Шараф-Рашидовский районы Джизакской области, 80 километров. Поезд курсирует два раза в день: в 6:00 выезжает из Мирзачуля, а в 19:30 – из Джизака. Путь в один конец занимает два часа десять минуть.

Стоимость билета в одну сторону составляет 3,5 тысячи сумов. За один рейс поезд может перевезти свыше 200 человек.