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Поезд перед отправлением

В Узбекистане открылась новая железнодорожная линия Джизак – Мирзачуль

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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22020

Стоимость билета в одну сторону – 3,5 тысячи сумов.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" открыла новую железнодорожную линию Джизак – Мирзачуль, сообщает Podrobno.uz.

Общая протяженность новой трассы, проходящей через Мирзачульский, Пахтакорский, Дустликский и Шараф-Рашидовский районы Джизакской области, 80 километров. Поезд курсирует два раза в день: в 6:00 выезжает из Мирзачуля, а в 19:30 – из Джизака. Путь в один конец занимает два часа десять минуть.

Стоимость билета в одну сторону составляет 3,5 тысячи сумов. За один рейс поезд может перевезти свыше 200 человек.

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Теги:
Узбекистон темир йуллари, Джизак, Узбекистан, Железнодорожный транспорт



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