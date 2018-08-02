Узбекские разведчики показывают один из лучших результатов на АрМИ-2018

Конкурс "Отличники войсковой разведки-2018" проходит на военном полигоне "Кольцово" в Новосибирской области.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В Новосибирской области команда из Узбекистана преодолела полосу препятствий в конкурсе "Отличники войсковой разведки" за 37 минут 30 секунд, опередив китайскую команду на пять минут. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Однако узбекистанцев обогнали россияне на две минуты.

Как отметил главный судья соревнований генерал-майор Владимир Марусин, результат Узбекистана - один из лучших на сегодняшний момент среди стран-участниц.

Напомним, в 2017 году узбекские военные заняли третьей место в этом конкурсе в рамках АрМИ.