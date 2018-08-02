Пользователи Сети набросились с критикой на исполнительницу, заявив, что танец идет вразрез с национальной культурой республики.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Певица Юлдуз Усманова ответила на критику поклонников после видео с танцем под песню In My Feelings американского певца Дрейка.

Звезда Узбекистана станцевала на фоне движущейся машины, присоединившись к популярному флешмобу Kiki Challenge. После некоторые пользователи Сети набросились с критикой на исполнительницу, заявив, что танец идет вразрез с национальной культурой республики.

"Надо любить и танцевать. И я, наверное, всю жизнь буду танцевать Kiki, потому что я довольна своей жизнью, и я люблю вас всех", - сказала примадонна узбекской эстрады.

Однако часть интернет-сообщества поддержала Усманову, отметив грациозность, с которой она танцует.