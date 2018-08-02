Абитуриенты в Узбекистане смогут узнать результаты экзаменов через Telegram

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Поступающие в вузы в Узбекистане смогут узнать результаты экзаменов через мобильный телефон в приложении Telegram, сообщает система мобильного банкинга Click.

Компания запустила ежегодную услугу совместно с Государственным центром тестирования при кабинете министров Республики Узбекистан.

"Благодаря запущенной с Государственным центром услуге, все желающие могут отправить запрос через систему CLICK на получение результатов вступительных тестов – DTM-2018. Ответ будет выслан сразу же после раскрытия результатов со стороны Государственного Центра. <...> Абитуриенты могут узнать точную дату, место и время экзаменов на сайте http://testday.dtm.uz/, указав номер своего паспорта", - уточняется в пресс-релизе.

Абитуриенты смогут отправить запросы через Telegram бот, приложение Click Uz Uzbekistan или соответствующее меню. Стоимость сервиса – 2,3 тысячи сум.

Накануне в Узбекистане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения, они продлятся до 15 августа. Первая смена начинается в 8:00, вторая – в 15:00.