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Абитуриенты во время вступительных экзаменов

Поступающие смогут 2 августа узнать результаты первого дня экзаменов

© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Общество
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Работы из Каракалпакстана и Ташкента начали доставлять в Государственный центр тестирования накануне в 18:30.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Первые результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана станут известны уже 2 августа, сообщает в Facebook заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Абитуриенты во время испытательных экзаменов
© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Абитуриенты во время испытательных экзаменов

Экзамены начались в 23 вузах страны накануне, первая смена – в 8:00, вторая – с 15:00 до 18:00.

Работы из Ташкента и Каракалпакстана начали доставлять в Государственный центр тестирования в 18:30, последними привезли результаты из Ферганской области – в 2:30.

Сотрудники организации обрабатывают тесты при помощи компьютерных программа, они не пользуются мобильными телефонами и не покидают помещение.

Ранее сообщалось о запуске совместного сервиса системы мобильного банкинга Click и Государственного центра тестирования, при помощи которого абитуриенты смогут узнать результаты через Telegram.

Испытания для поступления в вузы Узбекистана продлятся до 15 августа.

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Теги:
Министры, поступление в университет, Экзамены



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