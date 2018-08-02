Через узбекско-таджикскую границу разрешили перевозить до 50 кг груза

Граждане республик при переходе границы между двумя государствами без таможенных выплат могут перевозить до 50 кг груза стоимостью до одной тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана и Таджикистана при переходе границы без таможенных выплат могут перемещать до 50 кг груза, передает Sputnik Таджикистан.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода.

По его словам, ограничений при ввозе товаров на общей границе, нет.

Он отметил, что есть категории людей, которые пытаются ввезти некачественный товар.

"При этом свой груз они оформляют на нескольких граждан. Это было на примере импорта яиц. Соответствующими органами изъято 435 тысяч штук яиц, не отвечающих стандартам. В данном случае нужно пояснить, что никаких ограничений в ввозе и вывозе куриных яиц не существует. Главное, чтобы груз отвечал всем необходимым требованиям. Яйца можно ввозить в рефрижераторах", – пояснил глава таможенной службы.

При этом отмечалось, что за первое полугодие товарооборот между странами составил 117 миллионов долларов, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Экспорт товаров превысил импорт на 15 миллионов и составил 66 миллионов долларов. Показатели импорта составили 51 миллион долларов.