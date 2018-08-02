15:32 02 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото

Через узбекско-таджикскую границу разрешили перевозить до 50 кг груза

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
Получить короткую ссылку
81 0 0

Граждане республик при переходе границы между двумя государствами без таможенных выплат могут перевозить до 50 кг груза стоимостью до одной тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана и Таджикистана при переходе границы без таможенных выплат могут перемещать до 50 кг груза, передает Sputnik Таджикистан.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода.

По его словам, ограничений при ввозе товаров на общей границе, нет.

Он отметил, что есть категории людей, которые пытаются ввезти некачественный товар.

В салоне автобуса, архивное фото
CC0 / Pixabay
Узбекистан и Таджикистан запустят новые автобусные маршруты

"При этом свой груз они оформляют на нескольких граждан. Это было на примере импорта яиц. Соответствующими органами изъято 435 тысяч штук яиц, не отвечающих стандартам. В данном случае нужно пояснить, что никаких ограничений в ввозе и вывозе куриных яиц не существует. Главное, чтобы груз отвечал всем необходимым требованиям. Яйца можно ввозить в рефрижераторах", – пояснил глава таможенной службы.

При этом отмечалось, что за первое полугодие товарооборот между странами составил 117 миллионов долларов, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Экспорт товаров превысил импорт на 15 миллионов и составил 66 миллионов долларов. Показатели импорта составили 51 миллион долларов.

 

Теги:
Таможня, груз, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Standard & Poor’s компания занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков
    Минус два

    Рейтинг, который присужден Азербайджану международными агентствами, недостаточно адекватен, уверен эксперт.

  • А вот тот самый колодец: что знают на родине Шимона Переса о земляке
    Тот самый колодец

    Корреспонденты Sputnik попытались найти односельчан Шимона Переса, но получилось только постоять у колодца, из которого пил воду президент Израиля, когда приезжал в Вишнево.

  • Штаб-квартира НАТО
    Угроза безопасности

    Министерство иностранных дел Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии.

  • Второй президент Армении Роберт Кочарян
    Так было нужно

    В Специальной следственной службе Армении объяснили необходимость ареста второго президента республики Роберта Кочаряна.

  • Фестиваль Jūras Pērle в Юрмале
    Без нарушений

    Центр госязыка провел проверку фестиваля Jūras Pērle с участием артистов из Литвы, Латвии и России в ответ на жалобу жительницы Риги.

  • Люди на пикнике
    Первая автоматическая

    Литовские учреждения начали подготовку к проведению общенациональной переписи, которая впервые будет проведена автоматически.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Почти 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Наперекор страху: 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054