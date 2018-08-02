Сколько часов проводят жители Ташкента в такси

Сервис перевозок InDriver выяснил, что жители Ташкента заказывают такси в среднем 3-4 раза в неделю, а средняя поездка составляет в среднем 18 минут.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Мобильный сервис пассажирских перевозок inDriver выяснил, что жители Ташкента проводят в такси 60 часов в год.

В ходе исследования inDriver проанализировал данные поездок, выявив как часто, в какое время и по каким маршрутам жители Ташкента заказывают такси и сколько часов в среднем пользователь сервиса проводит в машине.

Как показала статистика, жители Ташкента заказывают такси в среднем 3-4 раза в неделю. При этом за выходные дни жителями совершается в два раза больше поездок, чем в будни, говорится в пресс-релизе.

При этом, средняя продолжительность поездки составляет 18 минут 17 секунд, среднее расстояние поездки в Ташкенте составляет 3,7 км, а ее средняя стоимость - 1000 сумов.

Пик заказов в будни приходится на 8-9 часов утра - в это время жители едут на работу, отвозят детей в школу и детский сад; а также на 17-19 часов вечера, когда горожане возвращаются домой. В выходные дни самое активное время поездок приходится на поздний вечер - с 18.00 до 22.00.

Наибольшее количество заказов в сервис inDriver поступает из районов Сергели, Юнусабад, Куйлюк, Чиланзар и улицы Шота Руставели.

Среди популярных мест создатели приложения выделили рынок "Куйлюк", аэропорт, массив "Водник", Южный вокзал, ТТЗ "Диадора", станция метро "Максим Горький", Учебный, микрорайон Сергели 8-а, улица Дубовая, мкирорайон Сергели 7, торговые ряды "Малика", Алматы.

Сервис inDriver появился зимой 2012 года в Якутске, когда в новогодние праздники температура воздуха опустилась ниже 45 градусов и местные таксисты одновременно повысили стоимость поездок по городу в два раза.

В ответ жители Якутска создали в социальных сетях группу “Независимые водители” (Independent Drivers), участники которой оставляли заявки на поездки и предлагали свою цену, а водители брали такие заказы. В итоге всего за полгода в группу вступило более 60 тыс. человек. Вскоре вместо группы было создано мобильное приложение inDriver, в котором пассажиры могли самостоятельно определять наиболее оптимальные условия поездок.