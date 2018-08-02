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Построение участников перед стартом конкурса Военное ралли на АрМи 2018

Узбекистанцы попали в первые ряды рейтинга по итогам пяти дней АрМИ-2018

Минобороны РФ
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (20)
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Первое место заняла команда России, за ней следуют военные из Китая, замыкает тройку лидеров Казахстан.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Команда Узбекистана попала в первые ряды рейтинга по итогам пяти дней АрМи-2018 после тройки лидеров.

В пресс-центре Армейских международных игр-2018 в Алабино главный судья международного военно-спортивного турнира генерал-майор Александр Перязев подвел предварительные итоги пяти дней.

В общем рейтинге государств на сегодняшний день лидирует Россия, занявшая на этапах конкурсов 13 первых мест и 3 вторых места. На втором месте Китай – первых 2 места, вторых – 8, третьих – 2. Третье место занимает Казахстан, в зачете которого по два первых и вторых места и три третьих места.

Военнослужащие ВС РУз
Министерство обороны РУз
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Далее за лидерами рейтинга следуют такие страны как Узбекистан Беларусь, Иран, Армения, Египет.

Александр Перязев поздравил всех десантников с профессиональным праздником – Днем ВДВ. Он также отметил, что в конкурсе "Десантный взвод" развернулась очень напряженная борьба за лидерство. Однако крылатая пехота России ни кому не уступает первое место, следом идут китайские десантники, а третье место оспаривают сразу две команды Алжира и Ирана, набравшие одинаковое количество баллов на этапах конкурса.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (20)



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