МВД: в Москве свыше 80% преступников-мигрантов не имеют постоянной работы

C начала 2018 года полицейские пресекли более 51 тысячи административных правонарушений в сфере миграции.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Более 80% иностранцев, совершивших с начала 2018 года преступления в Москве, не имеют постоянного источника дохода, сообщил заместитель начальника столичного управления МВД Сергей Плахих. Об этом передает РИА Новости.

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"Иностранцы, находящиеся в стране нелегально и не имеющие законного заработка, представляют наибольший оперативный интерес. Более 80% иностранцев, совершивших преступления на территории Москвы, - это лица без постоянного источника дохода. Вместе с тем, принятые меры на сегодняшний день недостаточны", - пояснил Плахих в ходе выступления на совещании по подведению итогов работы ведомства за первую половину 2018 года.

Замначальника столичного главка привел в пример ТиНАО, где активность работы по контролю за соблюдением законодательства в сфере миграции снизилось на 27%, а число совершенных иностранцами краж и мошенничеств выросло более чем в трое.

Он добавил, что с начала 2018 года полицейские пресекли более 51 тысячи административных правонарушений в сфере миграции. В отношении 12 тысяч нарушителей приняли решение об административном выдворении, в том числе почти 3 тысячи человек депортированы из РФ принудительно.