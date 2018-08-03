Алишер Юлдашев, руководивший фондовой биржей с осени 2015 года, освободил пост по собственному желанию.
В июле сообщалось, что до конца года в Узбекистане построят 40 детских садов.
По мнению исследователей из Саутгемптонского университета, причина исчезновения кораблей может – в так называемых блуждающих волнах.
Эта часть соревнований проходит в Ленинградской области, Лариса Холмаматова показывает отличные результаты.
На переходе происходили аварии, поэтому власти приняли решение об усилении мер безопасности.
Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.